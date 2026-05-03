Gasperini rompe gli indugi e conferma il recupero di due top per la partita contro la Fiorentina

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, in avvicinamento alla sfida di domani sera contro la Fiorentina ha fatto luce su alcuni dubbi in casa giallorossa.

Sulla partita di domani sera

“In questo momento ci sono due binari, e uno riguarda la stagione attuale che è viva, molto attiva: giochiamo una partita importante contro la Fiorentina, che è una squadra che viene da una serie di risultati utili consecutivi ed è una squadra di assoluto valore nonostante le difficoltà avute. C'è massima concentrazione su questa partita perché a 4 giornate dalla fine siamo ancora dentro”.

Sui recuperi

“Koné è recuperato, Dybala era già recuperato e questa settimana è andata meglio, quindi sono disponibili entrambi per domani”.