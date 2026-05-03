Piccoli e una corsa contro il tempo verso Roma, ma non è l'unico a correre. Parisi e Gosens...

La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli infortunati in casa Fiorentina, con diversi nomi acciaccati in vista della partita di domani sera contro la Roma.

Il punto su Piccoli

Il nome più attenzionato è quello di Roberto Piccoli, che in questi giorni ha continuato il lavoro personalizzato e che sta correndo contro il tempo per provare a farcela in vista dei giallorossi. L'opzione più probabile, però, è che davanti si riveda ancora una volta Albert Gudmundsson.

Gli altri

In dubbio anche Balbo e Fortini, che non sono certi di esserci all'Olimpico. Ancora non al 100% ma sulla via del recupero definitivo invece sia Parisi che Gosens, che stanno rientrando gradualmente in gruppo. Oggi la seduta al Viola Park che darà le risposte definitive.