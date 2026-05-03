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Piccoli e una corsa contro il tempo verso Roma, ma non è l'unico a correre. Parisi e Gosens...

Redazione /
Roberto Piccoli

La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli infortunati in casa Fiorentina, con diversi nomi acciaccati in vista della partita di domani sera contro la Roma

Il punto su Piccoli

Il nome più attenzionato è quello di Roberto Piccoli, che in questi giorni ha continuato il lavoro personalizzato e che sta correndo contro il tempo per provare a farcela in vista dei giallorossi. L'opzione più probabile, però, è che davanti si riveda ancora una volta Albert Gudmundsson

Gli altri 

In dubbio anche Balbo e Fortini, che non sono certi di esserci all'Olimpico. Ancora non al 100% ma sulla via del recupero definitivo invece sia Parisi che Gosens, che stanno rientrando gradualmente in gruppo. Oggi la seduta al Viola Park che darà le risposte definitive. 

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