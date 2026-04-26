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Fiorentina-Sassuolo 0-0 all'intervallo: segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Redazione /

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Fiorentina-Sassuolo 0-0

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodô, Rugani, Ranieri, Balbo; Mandragora, Fagioli, Ndour; Harrison, Gudmundsson, Solomon. 

 

  • 46'
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    Finisce 0-0 il primo tempo tra Fiorentina e Sassuolo.

  • 45'
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    Ci sarà un minuto di recupero. 

  • 45'
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    Conclusione di Ndour, pallone che finisce alto.

  • 43'
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    Possesso palla della Fiorentina, che però trova spesso il muro difensivodel Sassuolo in fase offensiva.

  • 40'
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    Cross di Dodô, esce Turati respingendo corto con Harrison che va sul pallone concludendo però fuori.

  • 37'
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    Sul calcio d'angolo battuto dal Sassuolo va di testa Pinamonti che non inquadra la porta.

  • 34'
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    Koné imbecca Laurientè in area, chiude su di lui tempestivamente Ranieri.

  • 34'
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    Altro cross di Harrison, Gudmundsson prova ancora il colpo di tacco ma stavolta alza soltanto il pallone.

  • 32'
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    Occasione cestinata da Solomon!

    Fiorentina all'attacco con Harrison che crossa al centro, Gudmundsson serve a sua volta il pallone a Solomon che tira clamorosamente fuori da buonissima posizione, gettando così al vento l'1-0!

  • 29'
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    Il primo cartellino giallo è per Ranieri per fallo di ostruzione su Volpato.

  • 28'
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    Azione del Sassuolo con Ulisses Garcia che crossa in area per Volpat, conclusione oltre la traversa.

  • 27'
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    Scambio su calcio di punizione tra Gudmundsson e Mandragora, il sinistro rasoterra del centrocampista viola va sul fondo.

  • 24'
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    Azione del Sassuolo con Volpato che serve Thorstvedt, il quale si gira in area e calcia alto.

  • 22'
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    Fagioli cerca Balbo sulla sinistra, ma l'esterno viola non arriva sul pallone che finisce sul mondo.

  • 20'
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    Prima occasione per la Fiorentina!

    Harrison serve Dodô, il quale crossa in area per Gudmundsson che colpisce di tacco, para e devia il pallone Turati!

  • 17'
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    Harrison serve un cross nel mezzo intercettato da Idzes, Ndour prova la rovesciata in area ma poi Gudmundsson commette fallo in attacco su Turati.

  • 14'
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    Fiorentina che deve organizzarsi sulla manovra offensiva, mentre il Sassuolo sembra più dinamico nello sviluppo delle azioni.

  • 11'
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    Fagioli serve Dodô per il tiro, conclusione alta.

  • 10'
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    Occasione per il Sassuolo!

    Perde il pallone Dodô, il Sassuolo va in attacco con Ulisses Garcia che prova la conlusione smorzata dall'intervento di Rugani e parata con i piedi da De Gea!

  • 9'
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    Gudmundsson cerca Solomon in attacco, ma i due non si intendono tra loro.

  • 6'
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    Fagioli va ad interrompere la costruzione a centrocampo del Sassuolo, poi il pallone esce dal campo.

  • 3'
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    Ritmi lenti in questo inizio di partita da entrambe le le parti.

  • 1'
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    Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!

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