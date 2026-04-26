Fiorentina-Sassuolo 0-0 all'intervallo: segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com
Fiorentina-Sassuolo 0-0
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodô, Rugani, Ranieri, Balbo; Mandragora, Fagioli, Ndour; Harrison, Gudmundsson, Solomon.
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46'
Finisce 0-0 il primo tempo tra Fiorentina e Sassuolo.
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45'
Ci sarà un minuto di recupero.
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45'
Conclusione di Ndour, pallone che finisce alto.
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43'
Possesso palla della Fiorentina, che però trova spesso il muro difensivodel Sassuolo in fase offensiva.
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40'
Cross di Dodô, esce Turati respingendo corto con Harrison che va sul pallone concludendo però fuori.
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37'
Sul calcio d'angolo battuto dal Sassuolo va di testa Pinamonti che non inquadra la porta.
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34'
Koné imbecca Laurientè in area, chiude su di lui tempestivamente Ranieri.
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34'
Altro cross di Harrison, Gudmundsson prova ancora il colpo di tacco ma stavolta alza soltanto il pallone.
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32'
Occasione cestinata da Solomon!
Fiorentina all'attacco con Harrison che crossa al centro, Gudmundsson serve a sua volta il pallone a Solomon che tira clamorosamente fuori da buonissima posizione, gettando così al vento l'1-0!
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29'
Il primo cartellino giallo è per Ranieri per fallo di ostruzione su Volpato.
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28'
Azione del Sassuolo con Ulisses Garcia che crossa in area per Volpat, conclusione oltre la traversa.
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27'
Scambio su calcio di punizione tra Gudmundsson e Mandragora, il sinistro rasoterra del centrocampista viola va sul fondo.
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24'
Azione del Sassuolo con Volpato che serve Thorstvedt, il quale si gira in area e calcia alto.
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22'
Fagioli cerca Balbo sulla sinistra, ma l'esterno viola non arriva sul pallone che finisce sul mondo.
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20'
Prima occasione per la Fiorentina!
Harrison serve Dodô, il quale crossa in area per Gudmundsson che colpisce di tacco, para e devia il pallone Turati!
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17'
Harrison serve un cross nel mezzo intercettato da Idzes, Ndour prova la rovesciata in area ma poi Gudmundsson commette fallo in attacco su Turati.
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14'
Fiorentina che deve organizzarsi sulla manovra offensiva, mentre il Sassuolo sembra più dinamico nello sviluppo delle azioni.
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11'
Fagioli serve Dodô per il tiro, conclusione alta.
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10'
Occasione per il Sassuolo!
Perde il pallone Dodô, il Sassuolo va in attacco con Ulisses Garcia che prova la conlusione smorzata dall'intervento di Rugani e parata con i piedi da De Gea!
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9'
Gudmundsson cerca Solomon in attacco, ma i due non si intendono tra loro.
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6'
Fagioli va ad interrompere la costruzione a centrocampo del Sassuolo, poi il pallone esce dal campo.
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3'
Ritmi lenti in questo inizio di partita da entrambe le le parti.
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1'
Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!