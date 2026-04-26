I convocati della Fiorentina: attacco in emergenza, non ce la fa Piccoli. Out anche Gosens
La Fiorentina ha appena annunciato i convocati per la gara contro il Sassuolo. Oltre ai soliti noti come Parisi, Fortini, Lezzerini e Kean, si aggiungono alla lista degli infortunati Gosens e Piccoli.
Il punto sugli infortunati
Sugli infortunati la Fiorentina fa sapere che per Piccoli si tratta di un risentimento all'adduttore sinistro. Fortini, Parisi e Gosens: stanno recuperando dai loro rispettivi problemi. Kean: sta aumentando i carichi di lavoro e verrà rivalutato nei prossimi giorni.
I convocati
Di seguito la lista dei convocati della Fiorentina:
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BRASCHI Riccardo
3) BRESCIANINI Marco
4) CHRISTENSEN Oliver (P)
5) COMUZZO Pietro
6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
7) DE GEA QUINTANA David (P)
8) FABBIAN Giovanni
9) FAGIOLI Nicolò
10) FAZZINI Jacopo
11) GUDMUNDSSON Albert
12) HARRISON Jack Davi
13) KOŠPO Eman
14) KOUADIO Eddy Nda Konan
15) LEZZERINI Luca (P)
16) MANDRAGORA Rolando
17) NDOUR Cher
18) PUZZOLI Giorgio
19) RANIERI Luca
20) RUGANI Daniele
21) SOLOMON Manor