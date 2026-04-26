I convocati della Fiorentina: attacco in emergenza, non ce la fa Piccoli. Out anche Gosens

La Fiorentina ha appena annunciato i convocati per la gara contro il Sassuolo. Oltre ai soliti noti come Parisi, Fortini, Lezzerini e Kean, si aggiungono alla lista degli infortunati Gosens e Piccoli.

Il punto sugli infortunati

Sugli infortunati la Fiorentina fa sapere che per Piccoli si tratta di un risentimento all'adduttore sinistro. Fortini, Parisi e Gosens: stanno recuperando dai loro rispettivi problemi. Kean: sta aumentando i carichi di lavoro e verrà rivalutato nei prossimi giorni.

I convocati

Di seguito la lista dei convocati della Fiorentina:

1) BALBO VIEIRA Luis Francisco

2) BRASCHI Riccardo

3) BRESCIANINI Marco

4) CHRISTENSEN Oliver (P)

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) FABBIAN Giovanni

9) FAGIOLI Nicolò

10) FAZZINI Jacopo

11) GUDMUNDSSON Albert

12) HARRISON Jack Davi

13) KOŠPO Eman

14) KOUADIO Eddy Nda Konan

15) LEZZERINI Luca (P)

16) MANDRAGORA Rolando

17) NDOUR Cher

18) PUZZOLI Giorgio

19) RANIERI Luca

20) RUGANI Daniele

21) SOLOMON Manor