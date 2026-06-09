Arrivano conferme in patria sull'interessamento da parte della Fiorentina per un giocatore serbo che andrà in scadenza fra tre settimane.

Ritorno di fiamma

Lo si legge su HotSport: “Neanche il cambio di allenatore ha influito: l'interesse della Fiorentina per Filip Kostic è sempre alto”. Il serbo, in forza alla Juventus, è già stato accostato in passato alla Viola: classe 1992, è un giocatore duttile che può coprire più ruoli sulla fascia sinistra e che, quest'anno, ha anche segnato al Franchi. Peraltro, condivide l'agente con Kean e Piccoli, ossia Alessandro Lucci e la sua World Soccer Agency.

Viola in pole

Il portale serbo poi continua: “Già avviati i primi contatti, l'interesse è concreto, ma non siamo ancora arrivati alla fase finale delle trattative. Non c'è solo la Fiorentina: Kostic è seguito da altri club sia di Serie A, che dall'estero”.