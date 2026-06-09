In patria sono sicuri: "Già avviati i primi contatti". C'è anche un esterno della Juventus in cima alla lista degli obiettivi della Fiorentina
Arrivano conferme in patria sull'interessamento da parte della Fiorentina per un giocatore serbo che andrà in scadenza fra tre settimane.
Ritorno di fiamma
Lo si legge su HotSport: “Neanche il cambio di allenatore ha influito: l'interesse della Fiorentina per Filip Kostic è sempre alto”. Il serbo, in forza alla Juventus, è già stato accostato in passato alla Viola: classe 1992, è un giocatore duttile che può coprire più ruoli sulla fascia sinistra e che, quest'anno, ha anche segnato al Franchi. Peraltro, condivide l'agente con Kean e Piccoli, ossia Alessandro Lucci e la sua World Soccer Agency.
Viola in pole
Il portale serbo poi continua: “Già avviati i primi contatti, l'interesse è concreto, ma non siamo ancora arrivati alla fase finale delle trattative. Non c'è solo la Fiorentina: Kostic è seguito da altri club sia di Serie A, che dall'estero”.