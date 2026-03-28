Era stato una delle ultime tentazioni di Pradè, ora Kostic mira ad altri club dopo lo svincolo dalla Juve
L'estate scorsa, ma anche quella prima, Daniele Pradè si era informato sulla situazione di Filip Kostic, per quello che sarebbe stato uno dei più classici affari tra Fiorentina e Juve. Il serbo poi è rimasto in bianconero (e ha perfino segnato alla squadra viola a novembre) ma a fine stagione il suo contratto scadrà.
Secondo Tmw sull'esterno serbo ci sono almeno tre club di Serie A: Parma, Genoa e Cagliari. Non più la Fiorentina che tramite Paratici batterà altre strade per gli esterni.
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