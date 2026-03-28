Solomon e un futuro già scritto mentre Harrison fa titubare la Fiorentina e la decisione arriverà sul traguardo

C'è la salvezza ancora in ballo ma la Fiorentina pensa inevitabilmente già a un pezzo del suo futuro: ci sarà ancora da discutere e valutare molto su alcuni riscatti, salvo quello di Solomon che, secondo La Gazzetta dello Sport, è più o meno già sicuro. Con l'unica incognita appunto della permanenza in A.

Chi invece traballa è Jack Harrison, il cui rendimento non ha propriamente entusiasmato (non che le aspettative fossero comunque molto diverse). La decisione sull'inglese verrà presa però sul fil di lana della stagione: anche per lui la variabile Serie A conterebbe ma la Fiorentina in tal senso si riserverebbe il diritto di restituirlo al Leeds.