Trevisani: "Il problema non era Piccoli, ma l'infortunio di Parisi. Harrison non è ancora al livello degli altri due esterni"
Sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, nella diretta di Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato la vittoria della Fiorentina sulla Cremonese per 4-1.
Le parole di Trevisani
“Intanto vi dico che non riconosco più la Cremonese: quella di inizio stagione e quella di oggi sono due squadre completamente diverse. Tra mercato, scelte tecniche e infortuni, sono cambiati quasi tutti i giocatori. Per quanto riguarda la Fiorentina, credo che i problemi siano stati soprattutto di natura psicologica”.
Sugli esterni
“Ma l’infortunio di Fabiano Parisi ha pesato molto. A quello si è aggiunto anche lo stop di Solomon, e la squadra ha perso un elemento importante capace di occupare la fascia destra. Harrison, al momento, non è ancora allo stesso livello degli altri due. Alla fine si è visto che il problema non era Piccoli. Detto questo, per considerare la Fiorentina davvero fuori pericolo serviranno ancora due o tre partite, perché resta una squadra piuttosto fragile”.