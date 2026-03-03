Trevisani: "Guardi in faccia Gudmundsson e sai già che prestazione farà. Una stagione senza senso"

Non solo Rugani o Vanoli, ci sono anche altri protagonisti negativi non solo della partita di Udine, ma anche in questa annata della Fiorentina.

“Stagione senza senso”

Il giornalista e commentatore TV, Riccardo Trevisani, punta il proprio dito su Albert Gudmundsson, dicendo a Cronache di Spogliatoio: “La stagione che ha fatto è senza senso e pensare che non ha più nemmeno i problemi extra campo”.

“Lo vedi in faccia e…”

E poi: “Io non mi ricordo una sua partita buona, è sempre lento e prevedibile. E anche il sul linguaggio del corpo non è buono: lo vedi in faccia e sai già che prestazioni farà”.