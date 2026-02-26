Fiorentina-Jagiellonia: segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Oggi al Franchi la Fiorentina torna in campo per il ritorno del playoff di Conference League, ospitando i polacchi dello Jagiellonia. La larga vittoria dell’andata fa dormire sonni piuttosto tranquilli alla squadra di Vanoli, e sarà l’occasione per gestire le energie in vista della sfida contro l’Udinese, ma non sono ammessi cali di tensione eccessivi.

E se la Fiorentina avanza…

Fischio d’inizio alle ore 18:45, arbitro della gara il fischietto serbo Srdjan Jovanovic. Se la Fiorentina dovesse passare il turno, sfiderà una tra i francesi dello Strasburgo o i polacchi del Rakow Czestochowa.

Fiorentinanews c’è!

Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con ampio spazio alle parole dei protagonisti nel pre e nel post gara, oltre che alle nostre pagelle.