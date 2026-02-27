Un Siemieniec tutto diverso e il suo messaggio di auguri alla Fiorentina. E forse a Firenze ci ricorderemo davvero di lui

A volta una frase o una semplice battuta crea più confusione di quello che non dovrebbe. E' stato così per quanto detto da Adrian Siemieniec, allenatore dello Jagiellonia, nel pre-partita della gara di andata dei playoff di Conference contro la Fiorentina. Per rispondere a un giornalista italiano che gli chiedeva lumi sulla pronuncia del nome, l'allenatore polacco aveva accennato con un mezzo sorriso: “Dopo la partita ve lo ricorderete”. Una frase che aveva acceso gli animi prima di una partita senza storia… All'andata.

Le parole di Siemieniec

E così ieri sera in conferenza stampa al Franchi, dopo la vittoria per 4-2 dei polacchi ma l'eliminazione dalla Conference, Siemieniec è tornato sul tema: “Io ovviamente scherzavo quando ho detto che avrebbero ricordato il mio nome. Non volevo essere sbruffone, non era mia intenzione. Dopo oggi, però, forse si ricorderanno davvero di noi. All'andata si sono ricordati di me per un altro motivo, ma quello che abbiamo fatto a Firenze rimarrà negli annali. L'Europa e la Fiorentina si ricorderanno dello Jagiellonia”.

Il messaggio per la Fiorentina

Alla fine della conferenza stampa, poi, l'allenatore dello Jagiellonia ha tenuto a fare un ringraziamento e un augurio alla Fiorentina, cosa che di vede raramente: “Un grazie alla Fiorentina, ai suoi tifosi e alla società per l'accoglienza e l'ospitalità. Spero che la Viola si possa salvare, questa squadra merita grandi palcoscenici”.

Quella frase sibillina, smentita in campo e in conferenza

E forse qui a Firenze ci ricorderemo davvero di Siemieniec, al di là della pronuncia del nome. Un allenatore che con una battuta aveva acceso gli animi del confronto leale in campo, ma che al Franchi ieri sera, insieme ai suoi ragazzi, ha fatto tremare una Fiorentina ben più blasonata e forte.