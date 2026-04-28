Gudmundsson fa shopping e si regala un appartamento da quasi quattro milioni di euro

La società del calciatore della Fiorentina, Albert Guðmundsson, ovvero l'Albert ehf., ha acquistato un attico a Frakkastígur 1, una zona della capitale islandese, Reykjavík.

L'appartamento

L'appartamento in questione ha una superficie di 327 metri quadrati e si sviluppa su due piani. Gode di una vista fantastica ed è dotato di due balconi sul tetto.

Investimento rilevante

Il prezzo dell'appartamento è stato riportato da Vb.is è di 560 milioni di corone islandesi, pari a 3,9 milioni di euro. Un esborso sicuramente rilevante per l'attaccante che ha deciso di buttarsi in maniera importante nel mercato immobiliare del proprio paese d'origine.