Bucchioni: "Paratici in America da troppo tempo per un semplice incontro di mercato con Commisso. Rimbalza il no alla vendita ma..."

Nel suo editoriale per Tmw, Enzo Bucchioni è tornato sulle voci provenienti dall'America, dove hanno soggiornato la scorsa settimana i dirigenti viola Paratici e Ferrari, in particolare in riferimento all'incontro tra il Ds e l'ex presidente del Tottenham Levy:

“Dagli Usa, intanto, rimbalza l’ennesimo no alle voci di vendita della Fiorentina. Paratici è a New York da una settimana, tanto tempo, troppo, per un vertice con la famiglia Commisso per mettere le basi per il rilancio e programmare il mercato. Qualcuno ha ipotizzato che un incontro fra Daniel Levy, ex proprietario del Tottenham e lo stesso Paratici, fosse un primo contatto per parlare del futuro della società viola. Per gli interessati invece sarebbe stata solo un’occasione per rivedersi, la Fiorentina non è sul mercato. Il tempo saprà dire come stanno realmente le cose…”.