I ritocchi su comunicazione e staff medico e le nuove figure già entrate: ecco il piano di rivoluzione di Paratici

Non sarà una rivoluzione solo tecnica ma anche e soprattutto organizzativa quella inaugurata da Fabio Paratici. Il neo ds, forte della fiducia di Commisso e di un contratto lungo, ha già agito con l'inserimento di Francesco Picciotto, nuovo revenues & marketing director, e soprattutto di Paolo Morganti, ex Dg del Catanzaro, come coordinatore del Viola Park.

Ma secondo Repubblica ci saranno inserimenti nuovi anche alla comunicazione, dopo l'addio di alcune figure del periodo Barone-Ferrari, e nello staff medico. In particolare alcuni professionisti specializzati nel miglioramento delle prestazioni atletiche.