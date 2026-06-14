Il Mondiale a pochi passi da casa Commisso: Paratici si gode il pari del Brasile con Pilar Fogliati FOTO

A chiusura della sua permanenza negli States, il Ds viola Fabio Paratici ha approfittato della vicinanza tra la residenza della famiglia Commisso in New Jersey e il MetLife Stadium per assistere ad uno dei match più intriganti della prima giornata del Mondiale 2026: Brasile-Marocco.

Il direttore viola era annunciato allo stadio e a conferma di ciò, anche la storia Instagram pubblicata dalla fidanzata Pilar Fogliati, pochi minuti prima dell'inizio della gara. Il match è terminato poi 1-1 con le reti nel primo tempo di Saibari e Vinicius Jr mentre per quanto riguarda Paratici, il suo rientro in Italia è atteso a ore.