Paratici: "Posso assicurare che stiamo lavorando per una Fiorentina migliore e una squadra importante"

Alla festa del Viola Club Valdarno, è intervenuto anche il ds della Fiorentina Fabio Paratici, salutando il tifosi viola e parlando breve del futuro dei gigliati.

Le parole di Paratici

«Grazie per il sostegno che ci dimostrate ogni giorno. Io sono arrivato soltanto cinque mesi fa e posso assicurarvi che stiamo facendo tutto il possibile per costruire qualcosa di importante e allestire la squadra migliore possibile".

Obiettivi

"Siamo tutti concentrati sull’obiettivo di regalare a Firenze e alla Fiorentina i risultati e le soddisfazioni che meritano".