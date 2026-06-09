Morganti sceglie la Fiorentina: il comparto dirigenziale viola si arricchisce di una nuova figura

Paolo Morganti ha scelto: lascia il Catanzaro per approdare alla Fiorentina. Il comparto dirigenziale del club viola dunque, si arricchisce di un'altra figura.

La decisione

Il direttore generale della società calabrese (ancora per poco) incontrerà a stretto giro di posta il presidente dello stesso Catanzaro, Floriano Noto, per comunicargli la sua decisione e sancire la sua separazione, nonostante gli sia arrivata una proposta di rinnovo pluriennale.

Viola Park

Morganti viene a Firenze per prendere in mano la direzione del Viola Park, un incarico nuovo che ha deciso di istituire Fabio Paratici. Il diesse e lo stesso Morganti hanno vissuto già un'esperienza assieme ai tempi della Juventus.