Il Catanzaro intanto offre un rinnovo al dirigente che Paratici vorrebbe a capo del Viola Park
Il Catanzaro, persa la finale play-off di Serie B, si sta riorganizzando in vista della prossima stagione: salutato Aquilani, verosimilmente in direzione Sassuolo, il presidente giallorosso Noto vuole almeno trattenere la dirigenza al completo: in tal senso, secondo quanto riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, è stato infatti offerto un rinnovo di contratto a Paolo Morganti, DG dei calabresi, da tempo individuato da Fabio Paratici come figura ideale da mettere a capo del Viola park.
Una stima reciproca
I due si sono conosciuti ai tempi della Juventus, quando fu lo stesso Paratici, allora DS bianconero, a far arrivare in bianconero Morganti, che successivamente si accasò al Catanzaro come Direttore Generale.
La decisone del dirigente
La palla è quindi in mano a Paolo Morganti, che deve quindi decidere se accettare il rinnovo di contratto proposto dal Catanzaro oppure cedere alla corte di Fabio Paratici, che vede in lui un rinforzo ideale per la dirigenza della Fiorentina.