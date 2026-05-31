La rivoluzione (fuori dal campo) di Paratici. Scouting, area prestiti e Viola Park: tutti gli uomini del Ds viola

La rivoluzione della Fiorentina non passerà solo dai riflettori del mercato. La Nazione rivela infatti come Fabio Paratici si sia mosso in questi primi mesi in viola per riorganizzare l'area tecnica.

Prestiti

Tra le priorità individuate da Paratici c'è la completa riorganizzazione dell'area scouting. Un primo tassello è già stato posato con la nascita immediata dell'area prestiti, affidata a Moreno Zebi e Raffaele Rubino, chiamati a seguire 35 giocatori tra giovani in crescita ed elementi usciti dal percorso Primavera.

Scouting

Da luglio dovrebbe nascere ufficialmente la nuova struttura scouting, coordinata da Lorenzo Giani: una squadra che conterà fino a 60 osservatori e che sarà completamente ripensata rispetto a quella che Paratici ha trovato al suo arrivo in viola.

Viola Park

A giugno arriverà anche il nuovo responsabile del Viola Park Paolo Morganti, l'attuale direttore generale del Catanzaro che dovrebbe definire l'uscita dal club calabrese. A Bagno a Ripoli assumerebbe il ruolo di supervisore e gestore del centro sportivo.