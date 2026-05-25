Sul proprio canale YouTube, Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno commentato a caldo la notizia della rivoluzione totale in casa Milan, parlando di contatti tra i rossoneri e un elemento chiave nel progetto Fiorentina.

Il commento di Moretto

“Il Milan sta sondando tanti direttori sportivi, sarà qui che interverranno per primi. Tanti diesse stranieri, ma anche italiani, e nelle ultime ore ci sono stati contatti con l'attuale direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici”.

Romano è d'accordo

“Vero che ha firmato con la Fiorentina a gennaio - ha confermato Romano -, ma l'opportunità di prendere in mano un progetto come quello del Milan può essere un'occasione. Ci sono stati contatti concreti, reali, e Cardinale già l'anno scorso voleva fortemente Paratici: era quasi fatta, poi vennero prese altre decisioni. La situazione comunque si risolverà in fretta, prima del Mondiale”