Nel giorno della contestazione, Joseph Commisso suona la carica: "Per la maglia, per i tifosi, per Rocco. Forza Viola!" - FOTO

Ormai lo avevamo capito, ma ora ne abbiamo ulteriore conferma. Joseph Commisso, ossia il presidente della Fiorentina, non ha la ben che minima cognizione di cosa stia succedendo in questo momento nella Firenze calcistica.

Commisso nel multiverso

Mentre la città si sveglia tappezzata di striscioni contro i calciatori e la società, Commisso pubblica l'ennesima storia su Instagram con la grafica del match day e sopra scritto: “Per la maglia. Per i tifosi. Per Rocco. Forza Viola!”. Il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco.