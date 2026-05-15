UFFICIALE: Pioli risolve il contratto con la Fiorentina. Il comunicato e i dettagli

L'accordo è stato trovato: le strade della Fiorentina e di Stefano Pioli si separano definitivamente. Il comunicato ufficiale del club viola conferma che le parti, consensualmente, hanno deciso per interrompere il contratto. Di seguito tutti i dettagli comunicati dal club.

La Fiorentina e Pioli risolvono il contratto

ACF Fiorentina comunica che è stato risolto consensualmente il contratto che legava il Club al tecnico Stefano Pioli ed al suo staff. L’entusiasmo con cui Stefano Pioli è ritornato a Firenze e l'apprezzamento generale della Fiorentina e dei suoi tifosi, non hanno portato i risultati che tutti avrebbero desiderato.

“Collaborazione nella decisione consensuale”

Oggi, grazie alla fattiva collaborazione tra ACF Fiorentina e Stefano Pioli, è arrivata la risoluzione del contratto da parte di entrambi i soggetti e la Società augura a Stefano Pioli buona fortuna per il proseguimento della sua carriera professionale.