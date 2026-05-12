Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista di Sky Sport Peppe di Stefano ha parlato dell'interessamento del Milan per Fabio Paratici.

Il retroscena su Paratici

"Il Milan aveva scelto Paratici un anno fa. C'era stata anche una riunione sul lago di Como con Gerry Cardinale e Giorgio Furlani e stavano già preparando i documenti. Poi il problema legato alla squalifica ha bloccato tutto. Ad oggi c'è solo questo. Dentro il Milan qualcosa però si potrebbe muovere. Ma non escludo che Cardinale possa decidere di riprendersi tutto in mano e costruire finalmente un Milan davvero suo".

Su Pioli

“Pioli non è uno che se ne frega delle cose. L'ho incontrato qualche settimana fa ed è ancora molto provato dall'esperienza che ha avuto alla Fiorentina. Probabilmente non era la persona giusta per quel progetto e non era il progetto giusto per quella persona. Succede”.