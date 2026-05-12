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Un titolare di Spalletti si avvia verso la partenza in panchina contro la Fiorentina. E le condizioni di Yildiz...

Redazione /
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Non arrivano buone notizie per Spalletti dall'allenamento della Juventus di oggi in vista della gara contro la Fiorentina. Come scrive Tuttosport, anche oggi Khephren Thuram si è allenato a parte. 

Un giocatore importante verso la panchina

Il centrocampista francese è, da ormai diverso tempo, alle prese con un problema muscolare e già contro il Lecce era rimasto in panchina. Manca ancora tanto alla sfida contro la Fiorentina, soprattutto se si dovesse giocare di lunedì sera, ma l'impressione è che il classe 2001 possa non essere titolare. Se così fosse, Spalletti è pronto a schierare di nuovo dal 1' minuto Teun Koopmeiners. 

Le condizioni di Yildiz

Non preoccupano più di tanto, invece, le condizioni di Kenan Yildiz. Il turco continua a sentire un fastidio al tendine rotuleo del ginocchio sinistro e non è quindi al 100%, ma già contro il Lecce è tornato titolare. Spalletti sa quanto il classe 2005 sia importante e per questo farà di tutto per averlo a disposizione contro la formazione di Vanoli. 

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