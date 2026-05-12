Cambiano data e orario di Juventus-Fiorentina: i dettagli sulla decisione della Prefettura

La lotta per la Champions League slitta ed interessa anche la Fiorentina. Le partite delle squadre coinvolte nella lotta per i primi 4 posti si giocheranno non più alle 12.30 di domenica 17 maggio ma lunedì 18 alle ore 20.45. Slittano quindi Roma-Lazio, Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma.

La decisione della Prefettura di Roma

Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali BNL d’Italia, in corso presso il Foro Italico, è stato disposto che l’incontro di calcio Roma – Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio 2026, con inizio alle ore 20.45.