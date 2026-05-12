Paratici e il tentativo d'accordo messo in piedi con Pioli

Il contratto stipulato dalla Fiorentina con l'allenatore Stefano Pioli è di quelli impegnativi per le casse del club viola.

Contratto pesante

Tre milioni di euro netti garantiti al tecnico con scadenza giugno 2028, questi i particolari dell'accordo che influiscono e non poco sul lavoro di Fabio Paratici il quale è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione.

Alla ricerca di un accordo

E' per questo motivo che il direttore sportivo viola si è messo all'opera. Stando a quanto scritto da Tuttosport, sta cercando un accordo con l'allenatore nato a Parma. L'obiettivo è quello di trovare una transazione tra le parti che permetta alla Fiorentina di chiudere la questione contrattuale risparmiando il più possibile rispetto alla cifra originaria.