L'incontro decisivo...per sancire la separazione. L'atteggiamento che ha fatto arrabbiare Paratici

Annunciato a suo tempo dal direttore sportivo, Fabio Paratici, è in arrivo l'incontro di fine stagione con l'attuale tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli.

Incontro decisivo

Un confronto questo fissato per poter parlare a tutto tondo di questa stagione, almeno della parte condivisa, dei problemi della squadra e del percorso fatto dai calciatori. E un faccia a faccia che dovrebbe anche sancire la separazione tra le parti ad obiettivo salvezza conquistato.

Atteggiamento rinunciatario

Tra l'altro, si legge sul Corriere Fiorentino di oggi che a Paratici non è piaciuta la prova dei viola contro il Genoa. Il ds anzi è rimasto deluso dall’atteggiamento rinunciatario e chiederà un altro piglio nelle partite finali.

A dirla tutta non è nemmeno la prima volta che si vede questo tipo di atteggiamento da parte della squadra che contro Parma, Sassuolo, Roma e Genoa appunto ha prodotto praticamente niente in fase offensiva.