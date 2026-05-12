Il valzer dei diesse e il pressing su Paratici. Il dirigente chiede carta bianca per la rivoluzione

E' un momento storico molto particolare quello che stiamo vivendo, perché sono tante le squadre di primo piano in Serie A che hanno bisogno di una figura dirigenziale di rilievo. E in questo contesto il nome del direttore sportivo da poco ingaggiato dalla Fiorentina, Fabio Paratici, rimbalza che è un piacere.

Prima Roma, poi Milan

Dopo le voci che volevano il dsviola nella lista della Roma per il dopo Massara, si legge sul Corriere Fiorentino, ecco spuntare quella sul Milan. In questo caso si tratta di un ritorno di fiamma perché un anno fa era tutto fatto con i rossoneri, ma fu l'AD, Giorgio Furlani, a far saltare il suo trasferimento all'ultimo momento.

Carta bianca e distinzione dei ruoli

Paratici però non ha nessuna intenzione di lasciare Firenze, riporta ancora la fonte citata, ma vorrebbe riorganizzare la struttura viola e sta incontrando resistenze (ad esempio per l’area medica) più forti di quanto si sarebbe aspettato. Il direttore sportivo chiede carta bianca e distinzione dei ruoli. Né più, né meno, di quello che serve per evitare di ripetere certi errori pagati a caro prezzo .