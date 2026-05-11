Valzer dei direttori sportivi in Serie A. Diversi interessamenti per Paratici

Come riporta il giornalista di SportMediaset Orazio Accomando sul proprio profilo X, quest'estate è previsto un bel rimpasto di direttori sportivi in Serie A.

Valzer di ds

“Valzer direttori sportivi. Manna, Giuntoli, Tare, D’Amico, Massara, Sogliano, Paratici. Manna, come anticipato, resta il desiderio numero uno per la Roma, ma Napoli non vorrebbe privarsene”.

Tutti gli incastri

“Giuntoli molto vicino all’Atalanta, anche se c’è l’apprezzamento di Club inglesi. Occhio alla situazione Milan. La permanenza di Tare non è scontata. Piace Tony D’Amico (alternativa a Manna a Roma), che lascerà l’Atalanta, ma occhio anche a un ritorno di fiamma per Paratici. L’ex dirigente di Juventus e Tottenham potrebbe lasciare la Fiorentina, nonostante un contratto lungo. Occhio anche al Napoli. Sogliano non ha ancora rinnovato a Verona. Piace alla Lazio”.