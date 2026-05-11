Di Marzio: "La Fiorentina chiarisca il futuro di Paratici. Continuano ad arrivare voci sia dalla Roma che dal Milan"

Il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato in una sua rubrica per tuttomercatoweb.com anche della Fiorentina e della salvezza raggiunta dalla squadra di Vanoli.

Le parole di Di Marzio

“La Fiorentina adesso ha l'obbligo di programmare con il tempo giusto, chiarendo una volta per tutte se possibile anche se Paratici sarà o meno il direttore sportivo della prossima stagione al di là del contratto che ha, molto lungo”.

Su Paratici

"Perché le voci proseguono sia sulla Roma che anche sul Milan ieri sera, e quindi non si ha ben chiaro se in caso di arrivo di nuove offerte Paratici deciderà di andare via e se la Fiorentina gli permetterà soprattutto di andarsene dopo che invece sulla sua figura è stato costruito un programma anche pubblico e mediatico di lungimiranza per costruire qualcosa che invece quest'anno non era stato costruito".