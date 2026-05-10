L'usato sicuro e la suggestione internazionale: Paratici non molla ancora il sogno Iraola. E il suo Bournemouth flirta con la Champions

Nella sua prima conferenza stampa a Firenze, Fabio Paratici aveva parlato di internazionalizzazione e di voglia di respirare idee e aria europea, in termini di interpreti. Per questo il sogno Andoni Iraola non è ancora del tutto sopito, se pur complicato, per l'attuale dirigente viola. Il suo Borunemouth sta disputando forse la miglior stagione della sua storia e con il successo di ieri sul campo del Fulham, ha confermato il suo sesto posto, a -3 dall'Aston Villa, a due giornate dal termine.

In Premier le prime cinque andranno in Champions ma qualora i Villans dovessero arrivare proprio quinti e alzare l'Europa League, il quinto slot Champions scalerebbe alla sesta e la squadra di Iraola sarebbe la favorita per beneficiarne. Fosse anche solo per questo, la strada per arrivare al basco è molto complessa e per questo Paratici si tiene in mano le carte da usato sicuro, Grosso e De Rossi.