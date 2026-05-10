De Rossi la scelta (poco) segreta che Pradè non si sentì proprio di fare. E a consigliarlo al Genoa fu... Paratici

C'era un ambiente già in ebollizione tra maggio e giugno 2025 per concedere a Daniele Pradè la possibilità di portare a Firenze un altro uomo ‘dei suoi’, di ambiente giallorosso come Daniele De Rossi: l'ex Ds viola non se la sentì di incendiare il clima, virando drammaticamente su Pioli. Non era un mistero il canale preferenziale di Pradè con tutto quanto riguardasse il raccordo anulare.

La storia poi ha visto DDR rientrare in pista al Genoa, pare secondo La Nazione, anche grazie a un suggerimento ai rossoblù da parte di Paratici, che a novembre era ancora saldamente al Tottenham. Non è un mistero l'apprezzamento dunque dell'attuale Ds viola per De Rossi. Una preferenza su di lui avrebbe connotati ben diversi da quella che ci sarebbe potuta essere un anno fa.