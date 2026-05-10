De Rossi torna a Firenze... per prenderci l'abitudine? La marcia col Genoa non è passata inosservata al Viola Park

Non c'è solo Grosso, se di campione del Mondo 2006 si tratterà per la panchina viola, in lista c'è per forza di cose anche Daniele De Rossi. Il suo avvento, coinciso a novembre con quello di Vanoli, ha cambiato davvero il volto del Genoa, lasciando tracce e sensazioni un po' diverse da quelle di Vanoli. Non fosse altro che per una base tecnica e di aspettative, ben più basse rispetto a quelle viola. Oggi i due si ritroveranno, a un girone quasi di distanza dal loro comune esordio, partito da quota 4 (Fiorentina) e 6 (Genoa).

Addirittura, secondo La Gazzetta dello Sport, in tanti si aspettano di rivederlo spesso al Franchi De Rossi. DDR è tra i tecnici più apprezzati da Paratici e la sua gestione al Genoa non è passata inosservata. Anche lui in ogni caso, come Grosso, non ha problemi con il suo attuale club, con il quale ha già iniziato a parlare di futuro.