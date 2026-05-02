La brutta notiizia comunicata dal Copenaghen alla Fiorentina. Otto milioni in fumo

Otto milioni di euro che non entreranno mai nelle casse della Fiorentina. Sono quelli che avrebbe dovuto versare il Copenaghen per il riscatto di Amir Richardson.

Difficoltà

Un riscatto che però non ci sarà: la comunicazione in pratica è già arrivata alla società viola che, a distanza, sta vedendo le difficoltà che sta avendo il centrocampista viola nel paese nord europeo.

Escluso dalle convocazioni per cinque partite di fila, solo nell'ultimo turno è tornato ad essere aggregato alla formazione guidata da Bo Svensson, ma ha visto la partita interamente dalla panchina, senza entrare in campo.

Tocca a Paratici

Sarà dunque compito di Fabio Paratici ricollocare il giocatore durante il prossimo mercato estivo.