Una sorpresa per Richardson: C'è una prima volta anche per lui...

Domani sera l'FC Copenhagen cercherà di conquistare la quinta vittoria consecutiva sotto la guida di Bo Svensson, giocando in casa contro il Vejie. E per la prima volta da quando si è insediato il nuovo allenatore, finalmente c'è tra i convocati anche il centrocampista prestato dalla Fiorentina, Amir Richardson.

Cinque esclusioni di fila

Il nazionale marocchino si era limitato a vedere i propri compagni giocare direttamente dalla tribuna nelle ultime cinque gare. Ufficialmente le sue esclusioni erano avvenute per motivi tecnici, anche se le motivazioni dello stesso Svensson non avevano convinto più di tanto.

Anche in campo?

Evidentemente c'è stato un chiarimento tra i due, o il giocatore ha cominciato a forzare di più in allenamento, perché stavolta la chiamata è arrivata. Ci sarà anche un suo ritorno in campo anche e solo per uno spezzone?