Il perfetto vice-Fagioli che la Fiorentina si è costruita in casa. E' finalmente arrivato il momento di Amatucci?

Il giovane mediano Lorenzo Amatucci sta facendo una buonissima stagione in Spagna, trascinando il Las Palmas alla ricerca della promozione in Liga. Il classe 2004 ha più volte ribadito quanto si trovi bene alle Canarie e quanto il calcio spagnolo sia più adatto alle sue caratteristiche. Il suo futuro però è in mano alla Fiorentina che, anche in caso di riscatto degli spagnoli, potrebbe decidere di esercitare il contro-riscatto per riportarlo a Firenze.

Gli anni di prestiti

Il tecnicissimo mediano è arrivato a Firenze a soltanto 15 anni, nel lontano 2019. Dopo diverse stagione all'interno del settore giovanile, in cui si è messo in mostra come uno dei prospetti più brillanti della “cantera viola”, la società gigliata ha deciso di far cresce altrove il centrocampista. E così, da gennaio 2024, Amatucci ha cominciato a girovagare (in prestito) senza mai rimanere in una squadra più di un anno: 6 mesi alla Ternana, poi una stagione alla Salernitana ed infine l'esperienza attuale al Las Palmas.

Le qualità del centrocampista

Ovunque andato Amatucci ha sempre mostrato le proprie indubbie qualità tecniche che, assieme ad una grinta non da poco, sopperiscono anche ad un fisico tutt'altro che possente. Il centrocampista originario di Arezzo possiede tutte quelle qualità che un regista deve avere: proprietà di palleggio e di gestire il ritmo della squadra, grande visione di gioco, abilità sia nel giocare la palla filtrante a terra o di “passare sopra” gli avversari con lanci molto precisi. Insomma Amatucci sembra essere una pedina perfetta per ricoprire un ruolo che alla Fiorentina manca, quello di vice-Fagioli.

Ruolo mancante

Con l'addio a gennaio di Nicolussi Caviglia, mandato indietro dopo mesi non proprio brillanti, la Fiorentina si è ritrovata scoperta in mediana e con la perenne paura che a Fagioli potesse venire un semplice raffreddore. In assenza del centrocampista ex Juventus infatti, Vanoli è sempre stato costretto a riadattare mezzali non proprio idonee a ricoprire il ruolo di play. In un estate in cui i cambiamenti al Viola Park saranno molti, con le risorse al contrario piuttosto limitate dopo gli investimenti sbagliati dell'anno scorso, la soluzione Amatucci potrebbe fare al caso della Fiorentina.