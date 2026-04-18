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Le idee e l’assist di Amatucci. E il Las Palmas vola

Claudio Tirinnanzi /
Lorenzo Amatucci
Credits Foto: Sito ufficiale Las Palmas

Un’altra buona prestazione da registrare nella stagione, felice, di Lorenzo Amatucci. Il centrocampista che la Fiorentina ha prestato al Las Palmas è stato uno dei protagonisti della vittoria conseguita in casa per 2-0 contro il Leganes

Le idee

Idee brillanti di gioco per il classe 2004, come il tocco morbido a smarcare da solo davanti al portiere Kirian, il quale però si è visto deviare in angolo il tiro a botta sicura, da parte di Soriano.

L’assist

Amatucci è entrato poi pienamente nell’azione del raddoppio del Las Palmas, imbeccando Fuster, il quale poi lascia partire un destro forte e preciso dai venti metri che non lascia scampo a Soriano. Per la cronaca la prima rete l'ha messa a segno Pedrola al 20'.

La classifica

La formazione canariota, con questa vittoria, è ora a un solo punto dal duo che occupa la seconda posizione composto da Deportivo La Coruna e Almeria che però devono ancora giocare per questo turno di campionato.

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