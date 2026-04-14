Sconfitta pesante a Malaga per Amatucci: il Las Palmas abbandona il treno promozione e ora…

Uno scontro diretto che ha sorriso al Malaga, che a La Rosaleda ha vinto 2-0 contro il Las Palmas, squadra nella quale milita in prestito il centrocampista della Fiorentina Lorenzo Amatucci. La vittoria permette ai biancoblu di scavalcare il Las Palmas di 3 punti; il club isolano si vede superato però anche da Castellon e Burgos, rispettivamente di 1 e 3 punti. In questo momento il Las Palmas è ottavo e fuori dal treno playoff per La Liga.

Tutto nel secondo tempo

Il viola Amatucci ha giocato ancora una volta titolare in mezzo al campo, il classe 2004 è uno dei fedelissimi dell’allenatore Luis Garcia, ma non è riuscito a guidare i gialloblù al successo. Dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate, il Malaga ha fatto la voce grossa nella ripresa, andando in gol con Nino e Munoz, al 58’ e al 68’. La sfida è stata piuttosto equilibrata ma il Las Palmas non è riuscito ad essere cinico nelle occasioni create.

Una serie di impegni complessi

Il calendario delle gare rimanenti non sorride particolarmente al Las Palmas, a caccia dei playoff, tra scontri diretti e sfide contro squadre in piena lotta salvezza. Servirà un grande rendimento al club canario per riuscire a chiudere la stagione almeno tra le prime sette e provare a giocarsi un posto nella prossima Liga. E chissà che con un’eventuale promozione del Las Palmas, gli scenari per Amatucci non possano cambiare.