Amatucci: "Una scelta incosciente ma che rifarei, sull'isola sono davvero felice. Sogno da sempre il Barcellona"

Andato a giocare in prestito al Las Palmas, Lorenzo Amatucci ha trovato una propria dimensione in campo. Il centrocampista prestato dalla Fiorentina alla squadra delle Canarie, che è in corsa per la promozione nella Liga, racconta a Cronache di Spogliatoio: “All’inizio c’è stata un po’ di incoscienza nel fare questa scelta. Sogno da sempre di giocare in Spagna, nel Barça. Rifarei tutto, qui sono felice”.

E poi: “Sull’isola si sta benissimo, ho fatto il primo bagno a gennaio. I tifosi vengono in 20 mila allo stadio e sono caldissimi”.

I giovani

“Non è vero che in Italia non fanno giocare i giovani, solo che devi essere già pronto e al top. In Spagna è diverso. Qui le società hanno meno soldi, non possono permettersi troppi calciatori dall’estero. Quindi puntano sui propri, per valorizzarli o per rivenderli”.

Allenamento

Infine: "In Spagna il modo di giocare e di allenarsi è differente. Si provano di più gli spazi stretti, in tempi di reazione veloci. Non mi ero mai allenato in questo modo, mi ci è voluto tempo”.