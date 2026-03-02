Amatucci al timone e il Las Palmas ottiene un successo essenziale. Bianco titolare... e il Paok vince

Weekend di successi pesanti per due centrocampisti della Fiorentina in prestito in Spagna e Grecia: Lorenzo Amatucci e Alessandro Bianco.

Il Las Palmas resta a galla

Successo vitale per il Las Palmas del centrocampista della Fiorentina e cresciuto nelle giovanili gigliate Lorenzo Amatucci, che supera con un netto 3-0 il Cultural Leonesa. Il classe 2004 viola gioca quasi tutta la partita, uscendo al 93’, nel recupero del secondo tempo, gestendo come di consueto le operazioni nella mediana gialloblù. La vittoria permette al club isolano di restare agganciato al treno playoff, nella bagarre promozione che vede ben 5 squadre in appena 5 punti, a caccia di un futuro ne La Liga l’anno prossimo.

Bianco titolare

Il Paok vince 2-0 contro l’Asteras Tripolis tra le mura amiche e prosegue la lotta al vertice del campionato greco restando a tre punti di distanza da Olympiakos e Aek Atene, due recenti amarissime conoscenze della Fiorentina. Il prodotto del vivaio viola Bianco gioca 73 minuti da centrocampista avanzato, in una posizione piuttosto inedita alle spalle dell’unica punta Jeremeff, senza sfigurare affatto. Si è trattato però appena della seconda gara da titolare in campionato per lui, la decima in totale su 18 presenze stagionali.