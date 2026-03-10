Prestiti viola: vittoria rotonda per un Amatucci protagonista. Bianco trova continuità, ma il Paok…

Successo vitale per il Las Palmas di Lorenzo Amatucci, che ha battuto 4-0 il Ceuta nell’ultima giornata di campionato, rimanendo al quinto posto ad un solo punto di distacco da Deportivo La Coruna e Castellon, appaiate al terzo.

Bene Amatucci

Il centrocampista classe 2004 della Fiorentina, come sempre titolare, ha giocato ancora una volta una partita solida. Oltre il 90% dei passaggi completati, due passaggi chiave e tanto aiuto difensivo per Amatucci, leader conclamato della mediana dei gialloblù, a caccia della promozione ne LaLiga.

Ecco la continuità per Bianco

Terza partita di fila da titolare in campionato per Alessandro Bianco al Paok, la quarta se si considera anche la sfida di Europa League contro il Celta Vigo. Il 2002 della Fiorentina sta agendo da centrocampista offensivo, sulla trequarti avversaria, e finora non è riuscito a incidere sotto il piano degli assist o dei gol ma sta ottenendo continuità di impiego e una crescita nel rendimento. Nella sfida al vertice contro l’Olympiacos, pareggiata 0-0, il giocatore viola ha giocato 65’, venendo poi rimpiazzato da Konstantelias.