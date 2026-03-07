Paratici, il riformatore: entrata a gamba tesa al Viola Park. Gruppo isolato e in estate reset non solo tecnico

Se non ha potuto come avrebbe voluto o (ci auguriamo) potuto sul mercato, Fabio Paratici sta comunque imprimendo il proprio marchio sulla Fiorentina a livello almeno organizzativo e ambientale. Come riporta La Nazione, il neo Ds è considerato un po' un riformatore e per il momento sta agendo sull'isolamento del gruppo-squadra, riducendo il numero di persone con accesso agli ambienti di Vanoli e company. Il suo zampino c'è anche nei pre e nei post partita, in cui affianca il tecnico nelle comunicazioni alla squadra.

Un'entrata insomma non in punta di piedi al Viola Park ma a gamba tesa e indirizzata ad una più decisa rivoluzione la prossima estate, quando Paratici potrà lavorare non da subentrante in corsa. L'ambito di intervento non sarà solo tecnico ma anche in area comunicazione (dove qualcosa si è già mosso in questi giorni), logistica e medica.