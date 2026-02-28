Arriva il report ufficiale su Solomon e Lezzerini: c'è lesione per entrambi, si rivedranno dopo la sosta

Quanto sospettato diventa tristemente realtà: non arrivano buone notizie dall'infermeria della Fiorentina, che si è riempita dopo la sfida con lo Jagiellonia. Particolare apprensione la genera il report medico arrivato su Solomon, uscito anzitempo dalla sfida di ritorno coi polacchi.

Il comunicato

Tramite nota ufficiale sui propri canali: “ACF Fiorentina comunica che, nella tarda mattinata di oggi, i calciatori Manor Solomon e Luca Lezzerini sono stati sottoposti ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dei rispettivi infortuni occorsi durante la gara di Conference League Fiorentina-Jagiellonia di giovedì 26 febbraio. Gli esami effettuati hanno evidenziato per Solomon una lesione tra I e II grado del muscolo retto femorale della coscia destra mentre per Lezzerini una lesione di I grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Entrambi i calciatori hanno iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e saranno rivalutati nel corso dei prossimi giorni”.

I tempi di recupero

Due lesioni, quindi, con quella di Lezzerini che però sembra meno seria rispetto a quella sofferta dall'ala israeliana. Le prime diagnosi parlano di almeno un mese di stop: impossibile, quindi, vederlo in campo prima della sosta Nazionali di fine mese.