Le nostre PAGELLE: L'esordio indimenticabile di Rugani. Vanoli si inventa qualcosa di nuovo...e ne viene fuori un disastro

De Gea: 5,5 Siamo alle solite, nel senso che vedere una sua uscita anche col pallone vicinissimo alla porta è un po' come trovarsi di fronte ad un'apparizione miracolosa. E purtroppo il suo rimaner piantato sulla linea e la non marcatura di Rugani costano il gol dell'1-0 per l'Udinese. Se la cava meglio quando viene impegnato tra i pali come con Davis (due volte). Al terzo tentativo dell'attaccante bianconero, quello su rigore, deve nuovamente arrendersi. Per poi doversi inchinare anche a Buksa.

Pongracic: 5 Un'ammonizione presa e un'altra rischiata pochi istanti dopo. Ce n'è abbastanza per spingere Vanoli a toglierlo all'intervallo. Comuzzo: 5,5 I contropiedi dell'Udinese mettono in apprensione la retroguardia viola, ma i danni veri vengono fatti non dalle sue parti.

Rugani: 3 La vera novità di serata, per lui Vanoli mischia le carte anche a livello tattico. E non è una grandissima scelta perché al 10' si perde il proprio uomo (Kabasele) che segna su azione d'angolo. Basta così? No davvero, perché riesce ad abbattere Davis in area viola e a concedere il rigore del 2-0 agli avversari. E per completare l'opera ci mette anche un'altra bella cavolata sul 3-0 dell'Udinese. Un impatto davvero disgraziato e siamo buoni a scrivere così.

Ranieri: 5,5 Ci prova a mettere un po'd'orgoglio, ma sul terzo gol c'è anche una sua indecisione nel mezzo.

Harrison: 5 Che ci sia o non ci sia stasera, non è che cambi molto. Due-tre cross dalla trequarti per nessuno dei giocatori della Fiorentina e leggibilissimi per la difesa avversaria non è che giustifichino una sua presenza in campo per tutta la partita.

Mandragora: 4,5 Che palla d'oro si ritrova sul suo sinistro al 27', ma spara una pallonata nella stratosfera. Aggiungiamo due ciabattate su punizione al suo conto. Fabbian: 4,5 Ma è entrato in campo?

Fagioli: 5 Fa fatica anche uno come lui in una serata senza luce come questa. Non riesce a cambiare passo e a dare palloni utili ai compagni e ne risente il gioco dell'intera squadra. Fazzini: SV.

Brescianini: 5 Si fa notare per aver lisciato un sinistro al volo e dunque non è un bel farsi vedere. Ndour: 5,5 Sfiora il gol di testa, nell'unico sussulto della ripresa. Ma a centrocampo è sempre ad inseguire.

Parisi: 5 Riesce a prendere uno dei cartellini gialli più inutili della storia del calcio, a maggior ragione sapendo di essere diffidato.

Gudmundsson: 4,5 Un'altra delle delusioni più grandi della serata. Non sarà stato al meglio di sicuro, però questo non lo giustifica della prestazione assolutamente incolore.

Kean: 5 Zero tiri, zero iniziative, molta marcatura degli avversari. Piccoli: 5 Prova ad impegnarsi e a sgomitare con i difensori bianconeri

Vanoli: 4 Decide, chissà perché, di inventarsi qualcosa di nuovo per una trasferta che poteva essere fondamentale per la stagione della Fiorentina, in considerazione anche di quello che avevano fatto le concorrenti. Ne esce fuori un disastro autentico, aggravato dalla scelta di dare fiducia a Rugani.