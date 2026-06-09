Paratici ha libertà economica, ma Commisso ha fatto una precisa richiesta in cambio...

La visita negli Stati Uniti dei dirigenti della Fiorentina, Alessandro Ferrari e Fabio Paratici, non è solo formale, ma ha soprattutto contenuti specifici.

Libertà sul mercato

In primis il richiamo è al budget per il prossimo mercato scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio. C’è un lungo elenco di acquisti e cessioni da completare da parte del responsabile dell’area tecnica, con la supervisione del direttore generale che ha le chiavi della cassaforte viola, e c’è una forbice tra la spesa potenziale e la spesa reale da ridurre il più possibile. Tutto questo per poter dare a Paratici capacità di intervento sulle varie operazioni con una certa libertà economica.

Mano agli ingaggi

E' sicura la risposta affermativa del numero uno del club, la libertà economica, in cambio però della necessità di mettere mano al monte ingaggi (60,8 milioni nell’ultima stagione, il settimo in assoluto della Serie A) per ridimensionarlo.