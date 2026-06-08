Commisso e una giornata con le star azzurre e il presidente della Fifa: "Rocco ha dato tanto alla Fiorentina e al calcio"

Una domenica speciale, quella vissuta a Manhattan dal presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, vissuta in compagnia di molte star azzurre del passato, come Roberto Baggio, Christian Vieri, Andrea Pirlo e altre ancora e il presidente della Fifa, Gianni Infantino.

Proprio quest'ultimo ha voluto ringraziare il numero uno viola con un post su Instagram, per avere messo in piedi questa giornata organizzata per la comunità italoamericana di New York.

“E' stato un bellissimo pomeriggio al Rocco B. Commisso Soccer Stadium di Manhattan - sono le parole di Infantino - dove il calcio ha ancora una volta unito le persone. La partita amichevole ha visto protagoniste le Leggende FIFA italiane e i rappresentanti della comunità italiana e italo-americana di New York”.



“Un grande grazie a tutti per aver portato gioia agli italiani che vivono qui, in una bella dimostrazione della collaborazione con Don Luigi Portarulo e la Grow Together Foundation. Sono stato inoltre felice di trascorrere del tempo con Giuseppe Commisso, il cui padre, il compianto Rocco Commisso, ha dato tanto a tutti coloro che fanno parte del Viola Park e agli italiani nel mondo”.



“La Nazionale italiana, purtroppo per gli italo-americani, non sarà ai Mondiali quest’anno, ma questi campioni oggi a New York hanno regalato una grande emozione a tutti i presenti. Grazie di cuore!”.