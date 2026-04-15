Piccolo problema fisico per Martinelli. Lombardo: "Se lo porta dietro da Firenze". Le condizioni del portiere della Fiorentina

Piccolo problema fisico per Tommaso Martinelli. Il portiere di proprietà della Fiorentina ha accusato un problema al ginocchio, saltando parte dell'allenamento di ieri. Sulle sue condizioni s'è espresso il tecnico della Sampdoria Attilio Lombardo, rassicurando i tifosi in vista della partita di venerdì con il Monza.

Presenza non in dubbio

“Si tratta d'un problema che si porta dietro da Firenze - ha spiegato Lombardo - ma dopo l'episodio di ieri Tommaso sta bene. Venerdì contro il Monza sarà titolare”. Nessun allarme dunque, ma Martinelli dovrà monitorare questo problema fisico con cui fa i conti da un po' di tempo.