Semifinale Scudetto Primavera, Fiorentina-Bologna 0-0: Fine primo tempo. Segui la diretta testuale su FiorentinaNews.Com
Fiorentina-Bologna 0-0
FIORENTINA (4-3-3): Leonardelli; Trapani, Kouadio, Kospo, Balbo; Atzeni, Deli, Montengro; Puzzoli, Braschi, Mazzeo.
A disp: Fei, Sturli, Turnone, Perrotti, Bonanno, Conti, Evangelista, Angiolini, Bertolini, Kone, Jallow.
All.: Daniele Galloppa
La Fiorentina Primavera di Galloppa scenderà fra pochissimo in campo contro il Bologna per la semifinale di campionato! La squadra dei giovani viola, dopo l'ottimo primo posto a pari merito con il Parma nella “Regular Season”, comincia il cammino ad eliminazione diretta contro l'ostica squadra felsinea.
Il match
Fra un'ora, Alle 18.30, Nello Stadio Curva Fiesole del Viola Park, andrà in scena la prima semifinale del campionato Primavera fra Fiorentina e Bologna (domani alle 20.30 si giocherà Parma-Cesena). I rossoblù, qualificatesi alle fasi finali grazie al sesto posto in classifica, hanno battuto un po' a sorpresa la Roma per 2-1 nei quarti di finale. La Fiorentina invece, in virtù del primo posto in classifica, si è qualificata direttamente alla semifinale. Per i ragazzi di Galloppa, che partono sicuramente con i favori del pronostico, sarà essenziale non farsi sopraffare dalle emozioni di un match così importante, riuscendo a mettere in campo le proprie qualità. In caso di parità dopo i 90 minuti le due squadre andranno direttamente ai caldi di rigore.
Segui la partita su FiorentinaNews
Potrete seguire l'importantissimo match anche sul nostro sito! FiorentinaNews.Com farà infatti la diretta testuale dell'incontro, con cronaca dettagliata della partita e con le parole dei protagonisti.
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48'
Fine primo tempo
Termina la prima frazione di gioco al Viola Park, sul punteggio di 0-0
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47'
Intervento duro del romeno Tomasevic che entra
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45'
L'arbitro Manzo assegna due minuti di recupero
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44'
Ammonito Lai, per un intervento pericoloso su Atzeni. Giallo un po' eccessivo per il capitano del Bologna
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42'
Deviazione di Kouadio sul fondo e calcio d'angolo per il Bologna
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39'
Opportunità in ripartenza per il Bologna, ma la chiusura di Kouadio su Castaldo è davvero eccellente
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37'
Ottiene un altro corner la Fiorentina, batte a rientrare Puzzoli ma non trova alcun compagno in mezzo all'area
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34'
Leonardelli esce due volte con coraggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo, e subisce fallo dal bulgaro Papazov
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33'
Atzeni fermato da Happonen!
Bellissimo filtrante di Trapani per l'altrettanto eccellente inserimento di Atzeni, che accelera ed entra nell'area di rigore del Bologna, poi conclude in diagonale: Happonen para in due tempi, è mancata maggiore freddezza al centrocampista viola
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31'
Conclusione respinta di Lo Monaco, servito benissimo da Castaldo, autore di una splendida iniziativa nella quale si è liberato anche con un tunnel: si salva la Fiorentian, sul tiro da ottima posizione della punta bolognese
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28'
Conclusione di Castaldo, che prova a piazzare il mancino sulla sponda di Lo Monaco, tiro non irresistibile ma velenoso, Leonardelli riesce a parare in tuffo
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25'
Bologna pericoloso per due volte, Lo Monaco prima viene murato, poi pallone ancora scodellato in area viola e Leonardelli smanaccia come può, in maniera non bella ma efficace
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23'
L'arbitro ferma il gioco per il cooling break
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23'
Il Bologna libera al tiro N'Diaye da ottima posizione, ma il tiro del canadese è altissimo
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22'
Lo Monaco dalla sinistra mette al centro un pallone beffardo che passa davanti a Leonardelli, nessun giocatore del Bologna riesce ad arrivarci e poi Balbo completa la chiusura
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20'
Stavolta ci prova Lai, ancora a caccia del primo gol in campionato: conclusione che rimbalza davanti a Leonardelli, che blocca senza problemi
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17'
Ottimo momento della Fiorentina, Montenegro sfonda a destra e poi appoggia a rimorchio, chiude in corner N'Diaye
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16'
Occasione enorme per Braschi
Rinvio di Kouadio che coglie la difesa bolognese nella terra di nessuno, uscita a funghi di Happonen che viene superato da Braschi, che rallentato da un difensore non riesce a concludere bene in porta, il suo tiro deviato termina fuori di pochissimo
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15'
Muove palla la Fiorentina, che con qualità innesca Puzzoli, mancino a rientrare in area di rigore ed inserimento di Atzeni che colpisce di testa ma non riesce ad indirizzare verso la porta rossoblu
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13'
L'azione del Bologna si conclude ancora col tiro da fuori di N'Diaye, che però strozza un po' la conclusione, respinta dalla difesa viola, quindi Lo Monaco viene stoppato da Kospo
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12'
Puzzoli fugge nello stretto a un paio di avversari e poi subisce fallo, guadagnando un calcio di punizione, muove però corto il pallone la Fiorentina, che sceglie di non andare direttamente nell'area di rigore del Bologna
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11'
Leonardelli cerca spesso il rinvio lungo sugli esterni e viene ripreso da Galloppa. Il pressing del Bologna non favorisce però il gioco corto del portiere gigliato
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7'
Si mette in proprio Balbo che accelera e dialoga con Atzeni, poi scaglia il sinistro da fuori ma non conclude bene, pallone nettamente fuori
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6'
Sugli sviluppi del corner va al tiro il capitano felsineo Lai, che però spara alto sopra la traversa
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6'
Ci prova il canadese N'Diaye che chiama all'intervento Leonardelli, non perfetto il portiere viola che concede il calcio d'angolo
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4'
Lo Monaco cerca di favorire l'inserimento di Lai, ma Balbo è bravo in copertura e riesce a chiudere e servire all'indietro Leonardelli
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3'
Ritmi già interessanti al Viola Park, con le due squadre che cercano di trovare subito il varco giusto e non mancano già accesi duelli in campo
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1'
Inizia la sfida!
Partiti! FORZA VIOLA!