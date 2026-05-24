Semifinale Scudetto Primavera, Fiorentina-Bologna 0-0: Fine primo tempo. Segui la diretta testuale su FiorentinaNews.Com

Fiorentina-Bologna 0-0

FIORENTINA (4-3-3): Leonardelli; Trapani, Kouadio, Kospo, Balbo; Atzeni, Deli, Montengro; Puzzoli, Braschi, Mazzeo.

A disp: Fei, Sturli, Turnone, Perrotti, Bonanno, Conti, Evangelista, Angiolini, Bertolini, Kone, Jallow.

All.: Daniele Galloppa

La Fiorentina Primavera di Galloppa scenderà fra pochissimo in campo contro il Bologna per la semifinale di campionato! La squadra dei giovani viola, dopo l'ottimo primo posto a pari merito con il Parma nella “Regular Season”, comincia il cammino ad eliminazione diretta contro l'ostica squadra felsinea.

Il match

Fra un'ora, Alle 18.30, Nello Stadio Curva Fiesole del Viola Park, andrà in scena la prima semifinale del campionato Primavera fra Fiorentina e Bologna (domani alle 20.30 si giocherà Parma-Cesena). I rossoblù, qualificatesi alle fasi finali grazie al sesto posto in classifica, hanno battuto un po' a sorpresa la Roma per 2-1 nei quarti di finale. La Fiorentina invece, in virtù del primo posto in classifica, si è qualificata direttamente alla semifinale. Per i ragazzi di Galloppa, che partono sicuramente con i favori del pronostico, sarà essenziale non farsi sopraffare dalle emozioni di un match così importante, riuscendo a mettere in campo le proprie qualità. In caso di parità dopo i 90 minuti le due squadre andranno direttamente ai caldi di rigore.

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