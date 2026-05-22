Primo contratto da professionista con la Fiorentina per un attaccante della Primavera: i dettagli
Tempo di semifinali per la Fiorentina Primavera, che affronta la fase finale per lo Scudetto. I ragazzi di mister Galloppa affronteranno il Bologna. Intanto, per un giovane attaccante viola, c'è una notizia molto positiva.
Primo contratto da professionista
Il classe 2007 Brando Mazzeo firma il primo contratto da professionista. L'ex Sestese si lega alla Fiorentina: contratto fino al 2028 con opzione per un'ulteriore stagione, come afferma il comunicato ufficiale.
Firma per un giovane attaccante viola
ACF Fiorentina comunica che l’esterno offensivo classe 2007 Brando Mazzeo ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Club gigliato. Il nuovo accordo legherà il calciatore alla Fiorentina fino al 30 giugno 2028, con opzione fino al 2029.
💬 Commenti