Primo contratto da professionista per un giovane portiere della Fiorentina: i dettagli
Gianmaria Fei (da ACF Fiorentina).
Bellissima notizia per un portiere classe 2007 della Fiorentina. Gianmaria Fei è stato uno dei protagonisti della stagione del settore giovanile viola, riuscendo a strappare anche quindici presenze nel campionato Primavera sotto la guida di Galloppa.
Fei, ecco la crescita
L'estremo difensore ha convinto e firma oggi il suo primo contratto da professionista. Si lega alla Fiorentina fino al 2028, come comunicato ufficialmente dal club viola.
Primo contratto da professionista
ACF Fiorentina comunica che il portiere classe 2007 Gianmaria Fei ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Club gigliato. Il nuovo accordo legherà il calciatore alla Fiorentina fino al 30 giugno 2028.
💬 Commenti